「招待制SNS」として誕生し、日記やマイミク、コミュニティ文化を通じて、2000年代の日本のインターネットに確かな居場所を築いてきたmixi(ミクシィ)。平成という時代において、「mixi」は単なる流行ではなく、人と人との距離感やつながり方そのものを形づくった存在だった。スマートフォンの普及やSNSの多様化によって、オンラインコミュニケーションは大きな転換点を迎えたなかで、「mixi」はどのように変わり、何を大切にしてき