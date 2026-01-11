【地震情報 2026年1月11日】(13:19更新)13時15分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規模はM5.1、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年1月11日】(13:18更新)13時15分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規模はM5.1、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はあり