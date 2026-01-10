ブラックの「ダイナミックシールド」や新デザインの17インチホイールでスポーティに進化した2026年モデルの「エクスパンダークロスHEV」 くるまのニュース

三菱「新7人乗りSUVミニバン」実車公開に反響多数 タイ国モデルが話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 三菱自動車のタイ法人が「エクスパンダークロスHEV」を出展した
  • 最大の特徴は最低地上高で、HEVモデルでは220mmを確保
  • SNSでは「カッコいい」「タフ顔がいい」といった声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 三菱が新型「デリカD：5」発売へ！
    三菱が新型「デリカD：5」発売へ！ 悪路最強「“4WDミニバン”の皇帝」が新デザイン採用で“超タフ”に進化！「ランエボ」譲りの“四輪制御システム”も搭載！「唯一無二」を極めた18年目の進化とは！ 2026年1月8日 14時30分
  • 世界初のホイールカバーがスゴい！
    世界初！ トヨタ最新「ステーションワゴンSUV」がスゴい！ まさかの「燃費向上」する画期的アイテム装備！ 高級感あってカッコイイ「クラウンエステート」の斬新「ホイールフルオーナメント」とは？ 2026年1月7日 10時10分
  • 専用色ミネラルの内装がタフ感あってカッコイイ！
    トヨタ新型「“四駆”SUV」発売に反響殺到！ 「一番安くて一番カッコイイ」「ランクルより安いのは魅力」の声も！ 「リッター約23キロ」の低燃費もイイ！ 全面刷新の「RAV4」最安モデルに熱視線！ 2026年1月7日 12時35分
  • 豪華めSUVミニバンが話題に！
    約387万円！ トヨタ最新型「SUV“ミニバン”」公開され反響多数！ 全長4.7m級の「ちょうどいいサイズ」＆ “豪華”内装もイイ尼国「イノーバゼニックス」に「新鮮」「存在感がある」声も 2026年1月5日 10時10分
  • 初の「NISMO」登場！
    日産「最新“8人乗りSUV”」に注目！ 超高級インテリア×初の「NISMO」登場！ V6ターボ搭載で走りがスゴいオフロード車「アルマーダ」米国仕様とは！ 2026年1月8日 20時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    2. 2. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
    3. 3. タワマン住み12歳が心病んだ理由
    4. 4. 開業して4カ月 ジャングリアの今
    5. 5. アッコ 間違えてルー150人分買う
    6. 6. 新幹線のハズレ席 地獄の2時間
    7. 7. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    8. 8. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
    9. 9. モデルが「ドアップで」盗撮訴え
    10. 10. 中3で脳出血 人生が一変した日
    1. 11. Jリーグ側の発言「常識がない」
    2. 12. 母子4人死亡「禁断の二重生活」
    3. 13. 永野芽郁 撮影現場でぼっち状態?
    4. 14. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
    5. 15. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    6. 16. 名古屋は「チャンス手放した」か
    7. 17. ちゃんみな 紅白で「唯一のNG」
    8. 18. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
    9. 19. 中居氏のツーショット 業界騒然
    10. 20. 「食べて痩せる」16kg減の方法
    1. 1. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    2. 2. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
    3. 3. 中3で脳出血 人生が一変した日
    4. 4. Jリーグ側の発言「常識がない」
    5. 5. 母子4人死亡「禁断の二重生活」
    6. 6. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
    7. 7. 「金食い虫」機械式駐車場の問題
    8. 8. 「ソープの墓場」と言われた色街
    9. 9. 天皇家と皇嗣家の「差」露呈か
    10. 10. コスパいい ラブホ清掃員の実情
    1. 11. 「路面電車型のサウナ」誕生へ
    2. 12. 1年ぶり 一時1ドル=158円台に
    3. 13. 引きこもり続ける高市首相に事情
    4. 14. 中国がレアアース輸出制限開始か
    5. 15. 名門校コーチ「殺すぞ」部員恫喝
    6. 16. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    7. 17. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
    8. 18. 東京23区で家庭ごみ有料化検討
    9. 19. 鹿児島大で「不適切な動物実験」
    10. 20. トケマッチ元代表 潜伏崩壊の訳
    1. 1. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
    2. 2. 高市早苗首相 衆院解散を検討
    3. 3. 座席で「領域侵犯」JRらの対策
    4. 4. スマホ紛失「突飛な憶測」が拡散
    5. 5. 母子4人死亡 2階は無残な有り様
    6. 6. 早期解散あり得る 政権内で浮上
    7. 7. 日本と印 2国間で対話枠組みへ
    8. 8. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    9. 9. 高市政権安定へ勝負…衆院解散検討、高支持率で慎重論振り切る
    10. 10. 実家じまい急ぎ過ぎた 深い後悔
    1. 11. ルンバ破産 異常事態陥っていた
    2. 12. カロリーゼロの「リスク」指摘
    3. 13. 泉房穂氏「独身税」徴収に憤り
    4. 14. ムダ毛に視線 第一印象に影響?
    5. 15. 与党「過半数の好機」…高支持率の自民「誰が見ても解散したくなる数字」、選挙協力進まず立民「今やられたら大敗」
    6. 16. 立憲民主党の野田代表「けじめをつけさせる」…高市内閣への対決姿勢を強める
    7. 17. 非道 性交渉の様子をLINEに記す
    8. 18. 自撮りのためクマへ突進の末路
    9. 19. 14人死傷事故 男の異常行動怒り
    10. 20. 小4女児が失踪 おじさんが関与か
    1. 1. mirumi 次なるヒットアイテムに?
    2. 2. アメリカ人観光客 日本食に驚き
    3. 3. 性暴力受けた ハマス元人質告白
    4. 4. 中国国民は日本好き? なぜか
    5. 5. 「クスリ漬けにされたのでは」
    6. 6. 超絶セクシー米女優が「別人」に
    7. 7. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
    8. 8. 中国人美女 潘親方と近い距離に?
    9. 9. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    10. 10. 中国措置で日本に「潜在的打撃」
    1. 11. 日本の「当たり前」に外国人衝撃
    2. 12. 中国企業「輸出取りやめたい」
    3. 13. 委マドゥロ氏の亡命 打診失敗か
    4. 14. 「嫌われセレブ女王」の座不動か
    5. 15. 具理めぐり米が住民に一時金検討
    6. 16. アシアナ機でバッテリー火災発生
    7. 17. ケーブル切断の中国人を強制退去
    8. 18. 中国「日本右翼の核野心」に警戒
    9. 19. 「太陽のカルテル」実在しない?
    10. 20. 選挙控え米共和党で「反乱表決」
    1. 1. 名古屋は「チャンス手放した」か
    2. 2. 世帯年収1000万 23区住みは不可?
    3. 3. 中国 レアアース新規契約を停止
    4. 4. イオン アオキHDと業務提携解消
    5. 5. 孫正義氏 6兆円超の投資に賭けた
    6. 6. 預金通帳で分かる「脱税の気配」
    7. 7. 「育休フルで取得し退職」に賛否
    8. 8. 「除雪車の音は大切」SNSで反響
    9. 9. 資さんうどん 冬季限定メニュー
    10. 10. 買ってはいけない中古マンション
    1. 11. トライアルの１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年割れ
    2. 12. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    3. 13. 東武野田線の駅 謎の工事が進行
    4. 14. 豚熱、全頭処分取りやめ 農水省
    5. 15. 自業自得…マッキンゼー人員削減
    6. 16. 不動産投資人生 1棟目の融資は?
    7. 17. 副業収入「20万円」はバレない?
    8. 18. 説明がうまい人の特徴 理由解説
    9. 19. 円安 総選挙なら円安の可能性も
    10. 20. 「孫に早く渡す」は絶対NGなワケ
    1. 1. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
    2. 2. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
    3. 3. SBが米OpenAIとの戦略的提携
    4. 4. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    5. 5. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    6. 6. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    7. 7. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    8. 8. モス 2月5日から限定グッズ
    9. 9. SQD×ミニLED液晶テレビ登場
    10. 10. AI専門チャンネルが解説！Sora 2、Veo 3.1など、2026年冬最新の無料で使える人気動画生成AIツールの使い方！
    1. 11. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    2. 12. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
    3. 13. 手元にあるストレージの便利さ
    4. 14. OpenAI、健康特化版「ChatGPTヘルスケア」をリリース
    5. 15. なぜ私たちはキーボードに「両手プレイ」を強いられてきたのか？ QwertyMaxという回答
    6. 16. ミラーレス一眼で2.4 : 1ワイドスクリーン映像を撮影。24mm超広角「SIRUIアナモルフィックレンズ 」
    7. 17. 新製品レビュー：“高機能”レンズ一体型カメラ特集：富士フイルム X100VI　ボディ内手ブレ補正で実用性が高まった、人気シリーズの最新モデル
    8. 18. Nano Banana 性能引き上げるには
    9. 19. Ankerの45W充電器 1月に発売へ
    10. 20. アイ・オー、外付けHDDに録画したTV番組を保存できる「BDレコ」
    1. 1. 引退から5年 元ザブングルに反響
    2. 2. オリックス宮城大弥結婚していた
    3. 3. 三浦知に「電話では失礼だと…」
    4. 4. 井上尚弥「長期の休息必須」の声
    5. 5. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
    6. 6. 別大マラソンに9人の「原軍団」
    7. 7. 妖艶ショットに「さすがです」
    8. 8. 桃田賢斗が結婚「感謝しかない」
    9. 9. 張本美和に敗れ「格差広がった」
    10. 10. 高校サッカー 決勝は初進出同士
    1. 11. 「同姓同名」のみちょぱから声援
    2. 12. J1昇格長崎に「キタァァァ」吉報
    3. 13. FA選手引き留めにステーキ無料
    4. 14. 堀江氏が所有する馬 出走取消
    5. 15. ロコ困惑新ルール 小野寺氏見解
    6. 16. 大相撲・豊昇龍 思わぬ誤算に
    7. 17. マイナにアー写 解散で悲劇
    8. 18. 高校サッカー 神村学園初の決勝
    9. 19. 落合氏「史上最強チームは阪急」
    10. 20. 原晋監督は「お金を出すだけ」
    1. 1. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
    2. 2. アッコ 間違えてルー150人分買う
    3. 3. モデルが「ドアップで」盗撮訴え
    4. 4. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    5. 5. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    6. 6. 永野芽郁 撮影現場でぼっち状態?
    7. 7. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
    8. 8. ちゃんみな 紅白で「唯一のNG」
    9. 9. 中居氏のツーショット 業界騒然
    10. 10. 一世風靡「こずえ鈴」印象ガラリ
    1. 11. 進撃の巨人作者「絵描いてない」
    2. 12. くるま ロケでアナをガチ注意
    3. 13. M-1王者が「マジで危機的状況」
    4. 14. 「一緒にロケしてると地獄」本音
    5. 15. AVで逮捕 GACKTの元関係者だった
    6. 16. Grok 画像編集が有料会員限定に
    7. 17. 元グラドル 死去前最後の投稿は
    8. 18. ニノさんが3月で終了 調整難しく
    9. 19. ニノさん timelesz押しの末路か
    10. 20. 福男選びで異例のレース展開に
    1. 1. 「食べて痩せる」16kg減の方法
    2. 2. 春のパン祭り 毎年あるクレーム
    3. 3. 正月太りに「たった1つ」の行動
    4. 4. 超絶セクシー米女優が「別人」に
    5. 5. 「間違いない」しまむら990円服
    6. 6. スタバ新作 混ぜて味わい変化
    7. 7. セブンで買える「最強痩せ飯」
    8. 8. 「うちの夫おかしい」離婚検討
    9. 9. コストコの「大容量フード」
    10. 10. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    1. 11. 0歳児から保育園に? 議論呼ぶ
    2. 12. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
    3. 13. 「ミスタードーナツ」のランドセルが今年も発売決定！　新色「オールドファッション」など全8種
    4. 14. ケイト26年春新作｜頬までが目ヂカラ領域♡『バウンシーチークシャドウ』全5種をスウォッチ＆レビュー
    5. 15. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
    6. 16. 親に捨てられた女性 実話に反響
    7. 17. ミスドとゴディバが出会いコラボ
    8. 18. 彼氏の本性を知って婚約破棄
    9. 19. 宅配配達員の「汗だく配達員」
    10. 20. 「苺フェスタ」今年も開催決定