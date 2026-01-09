北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、スキー場の元従業員がエスカレーターの危険な実態を明かしました。（坪田カメラマン）「午前１０時１５分、警察による現場検証がはじまりました」警察が現場検証を行ったのは、朝里川温泉スキー場です。事故以来停止しているベルトコンベヤー式エスカレーターを入念に調べる捜査員の姿