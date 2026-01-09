回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、旬の寒ぶりや寒ひらめが楽しめる新キャンペーン「とろと寒ぶり」フェアを1月9日から期間限定で開催します。【写真】まぐろ＆カニの“マウンテン”このボリュームで500円以下は安い！フェアメニュー全11種がコレ！寒ぶりは、潮の流れが速い豊後水道急潮で育った、脂乗りのよい大型サイズを厳選して使った「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」と、しょ