回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、旬の寒ぶりや寒ひらめが楽しめる新キャンペーン「とろと寒ぶり」フェアを1月9日から期間限定で開催します。

【写真】まぐろ＆カニの“マウンテン” このボリュームで500円以下は安い！ フェアメニュー全11種がコレ！

寒ぶりは、潮の流れが速い豊後水道急潮で育った、脂乗りのよい大型サイズを厳選して使った「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」と、しょうゆベースの特製たれに漬け込んだ「【大分県産】豊後活〆漬け寒ぶり」（ともに300円、以下、税込み）を発売。

「国産寒ひらめ（一貫）」（115円）は、凝縮されたうまみが特徴で、うまみをさらに引き出すため、熟成を施しています。老舗水産会社の職人のスライスで、ネタを広くとってあり、舌で感じる甘みやうまみにまでこだわった一品になっています。

同フェアでは、「熟成中とろ」（270円）、「まぐろカニマウンテン」（430円）、「ぶり醤油麹（しょうゆこうじ）」（115円）、「とろける煮穴子天（一貫）」（200円）、「あん肝」（115円）もラインアップされています。

さらに、スイーツでは、「芳醇（ほうじゅん）宇治抹茶パフェ」（530円）、「至福のホッとぜんざい」（250円）、くら寿司公式Youtubeチャンネル「178イナバニュース」のYouTube開設6周年を記念した商品「178（イナバ）最中」（280円）が新発売されます。

くら寿司では、同日から、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーンも実施。シナモロールをイメージしたコラボメニュー「シナモロールのお空にふわふわうどん」（580円）と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 」（490円）も販売します。

※価格は、店舗によって異なります。