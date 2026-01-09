料理研究家リュウジ氏が8日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）に参戦経験のある「世界で闘う料理人。」こめおに対し、「お前が800円でうめえラーメン作ってみろよ」と投げかけた。こめおが8日昼に投じたポストがラーメン「1000円の壁」をめぐって激しい議論を巻き起こした。こめおは幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏がオーナーを務める東京・中野のラーメン店、箕輪家を訪れたとみ