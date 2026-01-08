2026年がスタートしましたが、みなさん、2025年はどんな一年だったでしょうか? 仕事や勉強に勤しむ毎日、家事や育児に追われる日々、頂点を目指し仲間と駆け抜けた年など、頑張って、頑張って、頑張り抜いた一年だったと思います。実は今、きかんしゃトーマス【公式】(@ThomasNo1_JP)が年末にかけてポストした「#OVERWORKトーマス」シリーズがSNSで話題に。彼らも、働きづめの一年だったようです。今年も働いて、働いて、働いて、