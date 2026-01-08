グランドスラム・プレーヤーズ・チャンピオンシップカーリングのワールドツアー最高峰シリーズ「グランドスラム」の1つ、プレーヤーズ・チャンピオンシップの女子予選が7日（日本時間8日）、カナダのシュタインバッハで行われ、日本のロコ・ソラーレがカナダのチーム・ホーマンに5-4で勝利した。試合中にはロコ・ソラーレのスイーピングに対し、相手選手が「それはやっちゃダメでしょ！」と指摘する珍しい場面があった。ワール