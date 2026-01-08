グランドスラム・プレーヤーズ・チャンピオンシップ

カーリングのワールドツアー最高峰シリーズ「グランドスラム」の1つ、プレーヤーズ・チャンピオンシップの女子予選が7日（日本時間8日）、カナダのシュタインバッハで行われ、日本のロコ・ソラーレがカナダのチーム・ホーマンに5-4で勝利した。試合中にはロコ・ソラーレのスイーピングに対し、相手選手が「それはやっちゃダメでしょ！」と指摘する珍しい場面があった。

ワールド・カーリングが6日、ストーンの減速率を増加させるスイーピング技術を禁止する新ルールを発表したばかり。そんな中で行われた試合で、相手からルール違反を指摘する声が飛んだ。

ロコ・ソラーレの3-2で迎えた第5エンド。鈴木夕湖の投球を吉田夕梨花がストーンの横を懸命にスイープした瞬間だ。ハウスの後方にいたレイチェル・ホーマンが「それはやっちゃダメでしょ！」と訴えた。ストーンが止まった後、ホーマンは英語で「横はダメよ」と説明し、「まあいいわ。もう二度とやらないでね」と声をかけた。

スイーピング技術に関するルールでは「ストーンの減速率を増加させること」「回転がかけられた方向とは逆の方向にストーンを移動させ（フォールバックさせ）、既存の氷の状態から得られるであろう程度を大幅に超えること」「ストーンの進路上に氷くず（デブリ）を置くこと（ダンピング）」が禁止事項として挙げられている。

グランドスラム・オブ・カーリングの公式Xが実際の映像を投稿。「スイーピング技術について、チーム・ホーマンとチーム・フジサワが、氷上でちょっとした話し合い」などとつづった。

実況からは「おー、レイチェルが自ら事態に対処しようとしています」とチクリとした言葉に驚きの声が上がった。解説者は「レイチェルは正しい。あれはやってはいけないこと。彼女が声を上げることは責められません」と擁護した。

解説者は続けて、五輪や世界選手権と違って今大会は全シートに審判がいないことに言及。「レイチェルが悪い人に見えないように、代わりに指摘する審判がいればよかったんですが」と口にした。「5年や10年前は審判は全く必要ありませんでした。でも今はあまりに多くのスイーピング技術や新しいことがあります。1人で全



