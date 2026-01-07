食楽web 福岡土産の新定番として注目を集めているのが、老舗明太子メーカー・ふくやの「めんたいポテトチップス」です。2025年2月1日の発売からわずか半年で累計販売数30万本を突破（2025年8月1日時点）し、SNSや口コミを通じて人気が広がっている一品です。 「めんたいポテトチップス」3本セット［食楽web］ 『ふくや』ならではのオリジナル明太子パウダーが、明太子を漬け込んだ後の調味液を粉末化したも