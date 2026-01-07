食楽web

福岡土産の新定番として注目を集めているのが、老舗明太子メーカー・ふくやの「めんたいポテトチップス」です。2025年2月1日の発売からわずか半年で累計販売数30万本を突破（2025年8月1日時点）し、SNSや口コミを通じて人気が広がっている一品です。

「めんたいポテトチップス」3本セット［食楽web］

『ふくや』ならではのオリジナル明太子パウダーが、明太子を漬け込んだ後の調味液を粉末化したもので唐辛子のピリッとした辛味と、たらこの旨味がぎゅっと凝縮されています。

パリッと軽い食感のポテトチップスにそのパウダーをまとわせることで、ひと口目からピリッとした刺激、そして後から広がるじゃがいものやさしい甘みが絶妙なバランスなのです。つい手が伸びてしまう後引くおいしさです。

お土産にも映える遊び心あるパッケージ

パッケージと3本セット用スリーブには、海の幸である明太子から着想を得た水兵さんのイラストをデザイン。カジュアルなお土産としても選びやすい一品です。

レトロ風な字体も可愛い！

こちらお取り寄せも可能で、すっかり気に入ったのでたびたびお取り寄せをして楽しんでいます。おやつとしてはもちろん、お酒のお供にも活躍してくれます。

●DATA

めんたいポテトチップス（3本セット）

価格：756円（税込）

内容量：45g×3

https://www.fukuya.com/product/item2899/