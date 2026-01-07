マシソン記者が“連投”「オカモトは、それほどまでの超大物」ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、ロジャースセンターで入団会見に臨んだ。巨人の不動の4番として活躍したスターの晴れ舞台にはカナダメディアだけでなく、日本の報道陣も大挙した。現地記者はその“熱狂”ぶりに驚きを隠せないようだ。スーツ姿で登場した岡本は白と青のブルージェイズユニホームに袖を通し、最初の挨拶は英語で