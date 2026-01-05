サニーサイドアップより、パペットスンスンの限定グッズが⼿に⼊る「PUPPET SUNSUN Happy Bag」が登場！2026年1⽉9⽇（⾦）よりセブン-イレブンにてお取り扱いがスタートする。☆可愛いフィギュアとバッグが楽しめる限定ハッピーバッグをチェック！（写真9点）＞＞＞『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン