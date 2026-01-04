モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が３日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」に出演。結婚するまでの交際した男性についてぶっちゃけた。番組は、誰もが一度は気になったことがある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな平均値を大調査するバラエティー。この日は「新婚女性の平均値」をテーマに、みちょぱをはじめ元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈、元ＡＫＢでタレントの大