分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、隔週刊「1/18 エクストラスケール 国産名車コレクション」を2026年1月7日に創刊。全国の書店およびシリーズ公式サイトなどで発売する。創刊号は「セリカLB 2000GT」昭和から平成にかけて日本の自動車史を彩ってきた名車たちの、全長およそ20センチ、1/18スケールモデルが毎号付属。ボディラインや質感、細部のディテールまでこだわって再現したといい