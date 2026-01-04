分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、隔週刊「1/18 エクストラスケール 国産名車コレクション」を2026年1月7日に創刊。全国の書店およびシリーズ公式サイトなどで発売する。

創刊号は「セリカLB 2000GT」

昭和から平成にかけて日本の自動車史を彩ってきた名車たちの、全長およそ20センチ、1/18スケールモデルが毎号付属。ボディラインや質感、細部のディテールまでこだわって再現したといい、重量感と存在感を楽しめる。

創刊号は「トヨタ セリカLB 2000GT 1973」が登場する。ボンネットおよび左右ドアが開閉するギミックを備え、エンジンルームやインパネ、パネル類などをリアルに再現している。

以降、第2号「マツダ コスモスポーツ 1968」、第3号「日産 スカイライン 2000GT-R 1970」、第4号「トヨタ 2000GT 1967」などをラインアップする。

マガジンは、モデル車両の記録写真やスペックデータ、時代背景や開発秘話などを解説する「THE MASTERPIECES」、日本の傑作車の数々を取り上げる「HISTORIC CARS」などで構成される。

なお、定期購読者には特典として、「1/18 トヨタ セリカLB ターボ 1973年富士100km 優勝車」「1/18 トヨタ 2000GT 1968年SCCA スポーツカーレース出場車」がプレゼントされる。

また、第4号以降毎号350円追加の「プレミアム定期購読」を申し込むと、本シリーズだけの希少なコレクション「日産 スカイライン 2000GT-R （KPGC10） 1972年 富士マスターズスーパーツーリングレース」「日産 フェアレディ240ZG 1973年 レース仕様テストカー HS30H」が最終号で手に入る。

刊行号数は全30号の予定。

価格は、創刊号が特別価格の2990円、第2号が特別価格の4990円、第3号以降は7490円（全て税込）。