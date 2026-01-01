アビスパ福岡は1日、DF安藤智哉がドイツ1部FCザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。現在26歳の安藤は190センチの身長を誇るセンターバックで、2021年に当時J3だったFC今治でプロキャリアをスタート。その後、23年にJ2の大分トリニータへステップアップを果たし、2025年にアビスパ福岡へ加入。昨シーズンは36試合に出場するなど守備の要として活躍しており、途中からは日本代表にも選出されるようになった。昨年7月のE-1選手権