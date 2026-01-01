ニューイヤー駅伝第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。5区終了時点で3位につけているチームに、ネットでは注目が集まっている。サンベルクスは1区は24位発進だったが、エースが集う2区でルーキー・吉田響が爆走。22人抜きで2位に浮上した。チームメートも吉田の勢いに乗った。3区終了は3位、4区終了は2位と上位でレースを進め、5区終了時点でも3位につけている。昨