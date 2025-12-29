缶詰＝非常食」のイメージを変えた商品が、「K&K 缶つま」シリーズだ。「酒のつまみ」にこだわり、ロングヒットとなったが、発売当初は高級路線が仇となり、苦戦を強いられた。この苦境を乗り越えたのは、本業の強みと発想の転換だったという。販売する国分グループ本社（東京・日本橋）を取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部「K&K 缶つま」商品開発担当の青木里さん（国分グループ本社1階の