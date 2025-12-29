千葉市稲毛区で車およそ7台が絡む事故がありました。けが人が複数いるという情報もあり、警察と消防が詳しく調べています。【映像】激しく損傷した車29日正午前、稲毛区長沼町の国道で「車7台くらいが絡む事故」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、この事故でけが人が複数いるとのことですが、詳しい容体はわかっていません。警察が事故の詳しい状況を調べています。現場は、千葉北インターチェンジから南