元プロ野球選手の中田翔氏が２９日、インスタグラムを更新。滞在先のシンガポールで、日本ハム時代のチームメート、近藤健介外野手と偶然再会したことを明かした。中田氏は「シンガポールでまさかの遭遇！！笑こんな偶然ある？？」と、近藤との写真を投稿。ともにＴシャツ、ハーフパンツ姿で、笑顔で写真におさまった。現在、ソフトバンクの近藤は今月、日本ハムメンバーを中心に開かれた中田氏の「お疲れ様会」にも参加。