効率を考えて速読や飛ばし読みをしても、情報がなかなか頭に残らない。なぜなのか。脳神経科学者の毛内拡氏は「脳は構造的に自分に都合のよい情報を集めるクセがある。仕事で役立つような“正しい情報”を得るためにはちょっとした工夫が必要だ」という――。※本稿は、毛内拡『読書する脳』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■脳は自分に都合のよい