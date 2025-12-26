お姫様抱っこに、お助けロボット、さらには長いエスカレーターまで登場。中国では今、こうした“無痛登山”と呼ばれる疲れない山登りが大ブームとなっています。中国・山東省の泰山。標高約1500メートルで、7000段以上ある石段の途中で座り込む人があとを絶ちません。そんな険しい石段を軽やかに登る登山客が。女性が装着していたのは、2025年からレンタルが始まった登山支援ロボットです。動きに合わせて足を持ち上げてくれ、階段