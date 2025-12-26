大分県内多くの官公庁や企業で仕事納めとなり、大分市役所では足立市長が官製談合事件や佐賀関の大規模火災に言及しました。 【写真を見る】大分市で仕事納め「談合事件を断ち公正な視点を」 足立市長が訓示佐賀関火災の支援継続も 大分市の仕事納め式には幹部職員らおよそ100人が出席。この中で足立市長は市の幹部職員ら6人が立件された官製談合事件に触れ、長年の慣れを断ち市民に対して公平公正な視点が必要と訓示しました