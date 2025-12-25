「年金制度改正法」が成立し、令和7年6月20日に施行されました。この改正で「iDeCo」の拠出限度額が、令和9年（2027年）分の控除分から引き上げられる予定です。 これに合わせ、毎月の掛け金を増額すると、どの程度の節税効果があるのでしょうか。今回は「年金制度改正法」の内容と、掛金を増額した場合の節税効果などを解説します。 令和9年から「iDeCo」の“拠出限度額”が大幅引き上げに 令和7年の年金制度改正法