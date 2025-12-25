宇宙開発が進むにつれて「月や火星に人類のコロニーを築く」という計画が現実味を帯びていますが、根本的な疑問として「人類は宇宙を植民地にするべきなのか？」というものがあります。この疑問について5人の専門家に尋ねた結果を、学術系メディアのThe Conversationがまとめています。Should humans colonise space? We asked 5 expertshttps://theconversation.com/should-humans-colonise-space-we-asked-5-experts-267436◆カ