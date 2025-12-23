NTT東日本は12月23日、光ブロードバンドサービス「フレッツ 光」に、25Gbpsの高速通信が可能な「フレッツ 光 25G」を追加すると発表した。月額利用料は27,500円。提供エリアは東京都中央区の一部で、提供開始は3月31日から。フレッツ 光 25Gは、上り・下りともに最大25Gbpsの通信速度に対応した光回線サービス。現在提供している10Gbps級サービス「フレッツ 光クロス」を大きく上回る水準で、FTTHとしては国内最速クラス。インター