夫婦ともに稼いでともに家事育児を希望内閣府による2021年調査によると、出産後も仕事を続けることを望む女性は34.0%、出産後に再就職する、または出産を機に専業主婦になることを希望する人を抑えて、初めて最多となった。一方で、パートナーとなる女性に「仕事との両立」を望む男性も39.4%と増加し、こちらも最多となった（2021年国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」より）。令和は男性も女性も、ともに稼い