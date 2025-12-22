かつてワンマン社長の放漫経営により、事実上の倒産に追い込まれたヘルメットメーカー「SHOEI」。しかし現在、同社は従業員わずか635人で世界シェアの6割を握る、超高収益企業へと変貌を遂げている。借金地獄から無借金経営へ。田宮寛之氏の著書『日本人が知らない!!世界シェアNo.1のすごい日本企業』（プレジデント社）より、そんな復活劇の舞台裏と、「ヘルメットの常識を覆すヘルメット」の機能に迫る。高級ヘルメット市場で