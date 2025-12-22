高級ヘルメットの『SHOEI』、実は一度“経営破綻”していた…広告のバラ撒き・在庫の山、ワンマン経営の自滅から「東証プライム」「世界シェア60％」へと復活を遂げた理由

かつてワンマン社長の放漫経営により、事実上の倒産に追い込まれたヘルメットメーカー「SHOEI」。しかし現在、同社は従業員わずか635人で世界シェアの6割を握る、超高収益企業へと変貌を遂げている。借金地獄から無借金経営へ。田宮寛之氏の著書『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』（プレジデント社）より、そんな復活劇の舞台裏と、「ヘルメットの常識を覆すヘルメット」の機能に迫る。

高級ヘルメット市場で世界シェア60％を誇る「SHOEI〈7839〉」

会社データ

・本社……東京都台東区

・売上高……357億円

・純利益……73億円

・資本金……14億円

・創業年……1954年

・従業員数……635人

・上場市場……東証プライム

（業績は2024年9月期）

世界のバイク用高級ヘルメット市場で6割のシェアを占めるSHOEIは、米国、欧州など世界60カ国以上に販売網を展開している。欧州やタイ、中国に販売子会社を持つが、生産はクオリティーを重視して国内の2工場（茨城、岩手）のみで行う。

世界トップクラスのレーシングライダーから強く支持されていて、ロードレース世界選手権（MotoGP）で実績のあるマルク・マルケス、アレックス・マルケス兄弟とは2010年から契約を継続中だ。

顔全体を覆うフルフェイスヘルメットをはじめ、あごの部分が空いたジェットヘルメット、オフロードレース用、自転車用などさまざまなタイプのヘルメットをそろえている。ヘルメットの硬い外殻はシェルと呼ばれ、転倒などによる衝撃を分散・吸収する役割を果たす。SHOEIのヘルメットのシェルは軽量で強度の高いFRP（繊維強化プラスチック）で製造されている。

検査で年間約3000個廃棄…高シェアの背景にある“厳しい目”

SHOEIのシェアが高い理由は、なんといってもクオリティーの高さだ。SHOEIはヘルメットメーカーとしては珍しく大型風洞実験施設を持つ。そこでは最大で時速230キロメートルの風力実験が可能で、さまざまな実験が行われている。

また、製造後のチェックも厳しく、完成品の抜き取り検査で年間約3000個ものヘルメットを廃棄しているほどだ。

ヘルメット製造のきっかけは「旅館経営」

創業者の鎌田栄太郎が、1954年にポリエステル加工メーカーとして鎌田ポリエステルを創業。1959年に法人化して昭栄化工株式会社を設立し、一般作業用のヘルメット生産に着手した。バイク用ヘルメット製造に乗り出したのは1960年のこと。

当時、鎌田は新橋で旅館も経営していたが、出張などでこの旅館を利用していたホンダの社員から、外国製ヘルメットに対する不満を聞いたことがきっかけでバイク用ヘルメットを製造するようになった。1963年には、早くも最初のレース用ヘルメット「SR‐1」を世に出す。

ヘルメットの売上が増加したのは、1972年に道路交通法が改正されて、自動二輪車の運転でヘルメット着用が義務づけられてからだ。

1980年代から1990年代初めまで、SHOEIは多くの有名ライダーとスポンサー契約を結び、彼らをサポートしていた。また、当時は空前のF1ブームでもあり、SHOEIは四輪用ヘルメットも開発し、アラン・プロストやアイルトン・セナ、ジャン・アレジ、ミハエル・シューマッハ、鈴木亜久里などの四輪トップドライバーとも次々と契約を結んだ。

ライダーたちの活躍もあって絶好調に見えたSHOEIだったが、じつは危機的な状況を迎えていた……。

1992年、ワンマン経営の崩壊で事実上の“倒産”を経験

1992年5月12日、SHOEIは東京地裁に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産した。当時の新聞では、「岩手工場建設で借入金の金利負担が増加して資金繰りに行き詰まった」と報道されたが、資金繰りだけが原因ではない。オーナー社長のワンマン経営が原因で破綻したのだった。

SHOEIは80年代後半から90年代にかけてナンバー1ブランドにあぐらをかき、つくれば売れるとばかりに大量に生産して在庫の山を築いた。さらに超有名ライダーとの契約など、広告宣伝費の負担が膨大だった。

身の丈に合わない経営をしていたのだが、社員はオーナー社長に意見を言えず、不満のある優秀な社員は次々と退職していった。

更生法の適用後は三菱商事の支援で再建を進めた。三菱商事が新社長として送り込んだ山田勝は、商社マンではあるがトヨタ生産方式を信奉しており、トヨタ生産方式で経営改善に取り組んだ。

老朽化した東京工場の閉鎖、作業員の多能工化、材料在庫の整理などを進めたほか、人事制度の改定を行った結果、倒産から6年後の1998年3月には更生手続きを完了。当初は2003年9月に完了する計画だったので、5年半前倒ししたことになる。

2004年7月にはジャスダックへ株式公開し、2022年4月には東京証券取引所1部からプライム市場に移行して現在に至る。長年にわたって経営効率化に取り組んだ結果、現在では有利子負債ゼロ、自己資本比率87.1％という超優良財務企業だ（2025年7月末時点）。

ヘルメットが「カーナビ」代わりに…常識を覆すSHOEIの新技術

SHOEIは自動車部品メーカー・日本精機の子会社NSウエストと提携して、ヘッド・アップ・ディスプレイ（HUD）搭載のフルフェイスヘルメットを製造・販売している。製品名は「OPTICSON（オプティクソン）」。

自動車のHUDサービスでは、速度やナビゲーション情報はフロントガラス上に映し出され、ドライバーは通常の計器を見るよりも視線の移動距離が短いので安全に運転できる。

OPTICSONではフルフェイスヘルメットを活用してバイクのドライバーにHUDサービスを提供する。走行時に右の目元のディスプレイへ、目的地までの残距離やレーンガイダンスといったナビゲーション情報が浮かび上がる。さらに、ヘルメット内部にスピーカーとマイクを内蔵しており、ナビゲーション情報は映像と音声でガイドされる。

もはや、ヘルメットは頭部を守るためだけにあるのではない。ドライバーの走行全般をサポートするためのツールとして存在する。

SHOEIは一度倒産した反省から効率性を重視した経営を行った結果、財務体質が極めて安定している。そのため、余裕を持って新技術開発に取り組むことができる。強固な財務体質が技術開発を促進し、それが業績向上につながり、さらに財務体質が向上するといった好循環ができ上がっているのだ。

世界シェアトップの地位は、簡単には揺るがない。

