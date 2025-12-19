知人女性に睡眠導入剤を譲る目的で医療機関を受診し、処方された薬を渡したとして、埼玉県警は19日、麻薬特例法違反（譲り渡し）の疑いで大宮西署地域課の男性巡査部長（56）を書類送検した。同日、停職1カ月の懲戒処分とした。県警の聞き取りに「最初は断ったが何度も懇願され、代わりに病院へ行った」と話している。県警によると、2023年5月〜今年9月、県内の複数の医療機関を延べ526回受診し、処方された睡眠導入剤約2万3千