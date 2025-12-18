記者会見でトランプ口座を説明するベセント米財務長官＝17日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米政府は子ども向けの投資口座制度「トランプ口座」を来年7月に始める。特に赤ちゃんの親に対しては政府が開設口座に千ドル（約15万円）を投資の原資として支給し、家計を支援する。将来の資産形成を後押しする制度で、トランプ政権の経済に関する実績として国民にアピールしたい考えだ。資金の引き出しは子どもの