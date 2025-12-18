２軍公式戦に参加するオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）に就任する前巨人２軍監督、桑田真澄氏（５７）が都内で会見を行った。ＮＰＢでは、選手や首脳陣として巨人一筋で貢献してきたが、巨人以外のＮＰＢ球団の“入団”は初となる。桑田氏は「新たな挑戦をしたいなと思いました契約にいたりました。微力ですが全力を尽くしたい」と抱負を語った。巨人を電撃退団後、「ゆっくりしようと思ってました