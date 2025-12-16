兵庫県西宮市は16日、同市鳴尾町4丁目の鮮魚店「北海ノ蔵」が、有毒部位の肝臓を含むフグを3パック販売していたと発表した。購入者はいずれも特定できていない。健康被害の報告はないとしている。西宮市保健所によると、16日に「フグの肝が売られている」との匿名の通報があった。立ち入り検査した結果、店が15日にシロサバフグを仕入れて加工したことが判明。肝臓を含む状態で販売したとして、17日までの2日間の営業停止命令