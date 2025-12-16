アセンテック＝急反発。１５日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を１７０億円から１７５億円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を２２億円から２７億５０００万円（同３．２倍）へ、純利益を１６億３０００万円から１８億３０００万円（同２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２３円から３０円（前期実績１５円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。仮想デスクトップ