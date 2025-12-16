午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３７８、値下がり銘柄数は１１７３、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは空運、パルプ・紙、水産・農林、食料。値下がりで目立つのは非鉄金属、証券・商品、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS