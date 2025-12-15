後発地震注意情報の最終日を迎えた北海道函館市＝15日午後青森県で震度6強を観測した地震は15日、発生から1週間となった。初めて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の「特別な備え」の呼びかけは、16日午前0時で終了。その後も巨大地震発生のリスクがなくなったわけではなく、普段通りの生活を送りながらも、避難場所の確認や家具の固定、非常用品の備蓄といった備えが求められる。地震は8日午後11時15分ごろ発生。