住宅ローンはどのように返済すればいいのか。ファイナンシャルプランナーの松田聡子さんは「ボーナスは経済情勢や会社の業績、転職などによって金額が変わるとても不安定なものだ。特に『景気敏感業界』で働く人たちはボーナス払いはやめたほうがいい」という――。※本稿は、松田聡子『60分でわかる！住宅ローン超入門』（技術評論社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iS