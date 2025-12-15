「まだ息があるぞ！」サラリーマン、学生、ホームレス……。多くの人間が行き交う駅はドラマの宝庫である。今回は電車や駅で発生した昭和初期の奇妙な事件について紹介したい。1935年（昭和10年）5月19日夜10時ごろ。東京市王子区袋町（現在の東京都北区赤羽地区）の鉄道省管轄の線路にて、ひとりの女性が走る列車めがけて飛び込み自殺を図った。女性の身体を車輪に巻き込んだ列車は急停止し、辺りには生臭い血の匂いが充満。現場