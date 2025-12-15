楽天モバイルから新エントリースマホ「nubia S2R」が登場！ZTEの日本法人であるZTEジャパンは2日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「nubia S2R（ヌビア・エス・ツー・アール）」（型番：Z6305R）を発表しています。合わせて楽天モバイルがこのnubia S2Rを日本の移動対通信事業者（MNO）として唯一取り扱うとし、2025年12月4日（木）9時に発売