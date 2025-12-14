14日未明、山形県酒田市の豚肉生産加工会社「平田牧場」の養豚場で、豚舎1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでしたが、豚舎内で飼育されていたおよそ470匹のブタが死んだとみられています。14日午前2時10分ごろ、酒田市山楯にある養豚場「平田牧場 第一農場」で、豚舎から火が出て火災報知器が作動し、警備会社が119番通報しました。火は、消防によって6時間近く後の午前8時ごろに消し止められましたが、豚舎1棟が全