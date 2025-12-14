日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんが、子どもとのショットを披露した。１４日までにタレント・ギャル曽根のインスタグラムに登場。ギャル曽根は「この間のラヴィットでお久しぶりに会えて、久しぶりご飯夜ご飯といいつつ、、、１６時にお店行って１７時開始１９時解散早くて助かる〜」と食事したことを明かし、「いつも元気な美保ちゃんにパワーをもらって、可愛いベビーに