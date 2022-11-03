女子プロの古閑美保（40＝フリー）との結婚生活に終止符を打った小平智（33＝Admiral）は報道から一夜明けた3日、出場しているマイナビABCチャンピオンシップ（兵庫・ABCゴルフ倶楽部）の第1ラウンド終了後に「記事の通りです」と話した。2人は17年に結婚したが、小平が18年から米ツアーに挑戦し別居生活が続いていた。硬い表情で「記事の通りです」と繰り返し、離婚の時期についても「あまり話すことじゃないので」と話題を避