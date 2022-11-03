女子プロの古閑美保（40＝フリー）との結婚生活に終止符を打った小平智（33＝Admiral）は報道から一夜明けた3日、出場しているマイナビABCチャンピオンシップ（兵庫・ABCゴルフ倶楽部）の第1ラウンド終了後に「記事の通りです」と話した。2人は17年に結婚したが、小平が18年から米ツアーに挑戦し別居生活が続いていた。硬い表情で「記事の通りです」と繰り返し、離婚の時期についても「あまり話すことじゃないので」と話題を避
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 結婚式で新郎友人が皆ドタキャン
- 2. 車いすの妻を海に突き落としたか
- 3. MVP巡る大谷の支持率急落の背景
- 4. ラヴィット「神回だった」と話題
- 5. 高級車購入「違法」山口知事驚き
- 6. 野球選手を告発「人生奈落の底」
- 7. 風俗店で強制性交容疑 巡査逮捕
- 8. 梅毒1万人超 キスで感染の恐れも
- 9. 南北の発射の応酬 露が自制要求
- 10. 政府 スマホゲーム徴税強化検討
- 1. 車いすの妻を海に突き落としたか
- 2. 高級車購入「違法」山口知事驚き
- 3. 風俗店で強制性交容疑 巡査逮捕
- 4. 梅毒1万人超 キスで感染の恐れも
- 5. 堤下「てんかん」原因と容疑否認
- 6. 自転車で「あおり運転」男逮捕
- 7. 2年余りで生徒2人も…両親の葛藤
- 8. 「走行距離課税」に地方民が激怒
- 9. 「ミサイル撃つなと言っとけ」 登校中…
- 10. 拘束し性的暴行か 43歳男を逮捕
- 1. ミサイル1発は日本海上空で消失
- 2. 北発射ミサイル 太平洋に落下か
- 3. 北が弾道ミサイルを発射 防衛省
- 4. 北朝鮮、ミサイル２３発以上発射＝初の…
- 5. 旭日大綬章に小川前参院副議長＝コシノ…
- 6. 雑踏事故 警察に警察が家宅捜索
- 7. NHKは儲けすぎ 新社屋に1700億円
- 8. ひろゆき氏 円買い介入バッサリ
- 9. イラン 海自を攻撃する可能性は
- 10. 首相、トヨタ社長ら自動車業界と会合 …
- 1. 南北の発射の応酬 露が自制要求
- 2. 泳いで日本漂着 ロシア人の今後
- 3. インドつり橋崩落事故に新疑惑か
- 4. ロシア人の心理状態が急激に悪化
- 5. 韓国「ウサギの耳の男」疑惑否認
- 6. 元ミスコン代表同士が電撃結婚
- 7. プーチン氏弱まるも失脚の公算小
- 8. 道間違え火災発見 米男性に感謝
- 9. 台湾のパンダに中国が異例の対応
- 10. 露軍幹部 核使用について協議か
- 1. 政府 スマホゲーム徴税強化検討
- 2. KADOKAWA 汚職影響で数億円逸失?
- 3. ガソリンに軽油混入し販売 ENEOS
- 4. やってはいけないお金のルール10
- 5. Amazonのおすすめ「整備済み品」
- 6. パイレストラン「アンナミラーズ」が１…
- 7. 米テスラ 中国第1号店を閉鎖
- 8. 「破産者サイト」に運営停止命令
- 9. Google 文章から動画や小説生成
- 10. 解雇規制緩和 実現で起きること
- 1. モンベル、軽くて安い通学用バックパッ…
- 2. Googleレンズで外国語瞬間に翻訳
- 3. Apple 異例の値下げ敢行の可能性
- 4. SNSで話題「虚無味の飴」が品薄
- 5. Twitter アカウント認証有料化へ
- 6. Google ストビューアプリ廃止へ
- 7. ルンバ4製品が最大4万6980円割引
- 8. Apple元従業員 最大20年禁固刑に
- 9. キヤノン「EOS R6 Mark II」発表
- 10. 「ローソンの幼体」看板が注目に
- 1. MVP巡る大谷の支持率急落の背景
- 2. 歌舞伎町の最強ホスト 力士撃破
- 3. 古閑美保と小平智 離婚していた
- 4. 渋野のスイング 米ファンが称賛
- 5. 鎌田の価値 3カ月で13億円急騰か
- 6. 大谷「1対10トレード計画」浮上
- 7. 井上尚弥と一緒に走る人物に注目
- 8. 本気のフリーザ仮装で子泣かす?
- 9. 朝倉未来「会津の喧嘩屋」に苦言
- 10. 長野「無償トレード」実現の背景
- 1. ラヴィット「神回だった」と話題
- 2. 野球選手を告発「人生奈落の底」
- 3. 元人気子役 18歳の現役JK姿反響
- 4. 嘉門タツオの妻 57歳で9月に死去
- 5. ニコル「乳首探し警察」に苦言
- 6. ひろゆき氏 患者転倒訴訟に言及
- 7. 「可愛すぎ」アンゴラ村長が話題
- 8. 竹達彩奈が第1子出産 感謝つづる
- 9. ゆたぼんの投稿 寺院側が否定
- 10. 「この女優スゴい」業界人が激白
- 1. ゾッとした「彼氏の検索履歴」
- 2. モテない男の「ヤバい質問」TOP3
- 3. 正しい髪の洗い方 専門家が解説
- 4. GU コスパ最強「アウター」4選
- 5. “12星座に扮した”「星のカービィ」ハ…
- 6. 略奪女性 幸せになれなかった訳
- 7. 慣らし保育に協力しない夫に反響
- 8. 男友達と不倫も…自業自得な結末
- 9. 買ってよかったダイソーのブラシ
- 10. 「親は私」義母を黙らせた一言