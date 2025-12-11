体を洗うタイミングはいつ？風邪のときはお風呂に入ってもいい？入浴は毎日の習慣だからこそ、正しい方法を知っておくことが大切です。ここでは温泉療法専門医の早坂信哉先生が、肌の健康を守るための体の洗い方と、風邪のときに気をつけたい入浴のポイントを解説します。※ この記事は『入浴それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。体を洗うのは「お湯につかる前、つかる