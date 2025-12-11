午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４１、値下がり銘柄数は１３１７、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に卸売、保険、パルプ・紙、証券・商品など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、機械など。 出所：MINKABU PRESS