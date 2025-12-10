リンガーハットは、2025年12月10日から全国のリンガーハット店舗（一部店舗除く）で、数量限定の福袋を販売開始します。割引券やオリジナルグッズ、限定のお菓子などを詰めたお得な内容です。買い占めたいくらいお得！●福袋の内容・お食事割引券500円の割引券が6枚、合計3000円分。1会計で複数枚併用できるため、家族や友人との食事にも使いやすいのがポイント。テイクアウトにも利用可能です。・クーポン付き歳時記カレンダー202