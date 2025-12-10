【リンガーハット】福袋2026を数量限定で販売するよ〜！年末年始にぴったりの豪華セット《12月10日から》
リンガーハットは、2025年12月10日から全国のリンガーハット店舗（一部店舗除く）で、数量限定の福袋を販売開始します。
割引券やオリジナルグッズ、限定のお菓子などを詰めたお得な内容です。
買い占めたいくらいお得！
●福袋の内容
・お食事割引券
500円の割引券が6枚、合計3000円分。1会計で複数枚併用できるため、家族や友人との食事にも使いやすいのがポイント。テイクアウトにも利用可能です。
・クーポン付き歳時記カレンダー
2026年用カレンダーで、毎月使える割引クーポンが付いています。福袋の割引券と併用できるため、定期的にお得に利用できます。
・濃縮タイプの長崎ちゃんぽんスープ
店舗で使われている味を再現した濃厚スープ。家庭でお好みの濃さに調整して使えるほか、鍋やチャーハンなどのアレンジ料理にも活用できます。
・ちゃんぽん味の鶯ボール
今年の福袋で新登場した限定スナック。軽い食感と、ちゃんぽん風味のユニークなおいしさが楽しめます。おやつやおつまみにぴったりです。
・かりんとう
リンガーハットの工場名物。カリッとした食感が特徴で、甘じょっぱいおやつとして人気です。
・杏仁豆腐
なめらかな口あたりのデザートで、福袋限定のパッケージ入り。食後のデザートやおうち時間にちょうどよい一品です。
・リンガァーグミ
昨年から引き続きの人気アイテム。びわ味は甘さと酸味のバランスがよく、杏仁味は噛むほどに杏仁の香りが広がる、フルーティーでやさしい甘さ。ちょっとしたおやつにもぴったりです。
・オリジナルトートバッグ
合皮素材で高級感のあるトートバッグ。ブラウン・カーキ・ネイビーの3色があり、どの色が入っているかはランダム。普段使いにも使いやすく、福袋ならではの限定デザインです。
【福袋概要】
値段：3500円（数量限定）
販売開始日：12月10日〜順次（店舗によって販売開始日が異なる）
販売方法：店頭販売
購入制限：ひとり5個まで
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部