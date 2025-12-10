大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年5月27日記事は取材時の状況）＊＊＊2023年7月末に未婚のまま出産し、シングルマザーとなった現役グラビアアイドル兼ライターの筆者（吉沢さりぃ）。息子はもうすぐ2歳。成長して意思の疎通が取れるようになり、育児はラクになってきた