15021776_615【漫画】本編を読む飲食店で働く女性のもとに、突如として浴びせられた「辞めさせろ」という執拗なクレーム。身に覚えのない誹謗中傷、さらには隠していたはずのプライベートな情報までがクレーマーの口から漏れ出す――。ミント(@minto_suga22)さんがSNSやブログで公開した実録漫画『カスハラをする、あなたは誰？』が、ネット上で大きな注目を集めている。単なる迷惑客のエピソードに留まらず、次第に浮き彫りになっ